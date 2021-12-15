В Омске задержали группировку скинхедов

Омские силовики пресекли деятельность крупного экстремистского сообщества.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по местам жительств членов неонацистского движения были изъяты кастеты, ножи, самодельное раздробляющее оружие, нацистская символика, праворадикальная литература, компьютерная и мобильная техника, - сообщает УФСБ России по Омской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 282.1 УК РФ - "Создание экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности".

В состав группировки входили более 20 жителей города Омска и около 60 их последователей, проживающих в разных регионах России. Молодежное праворадикальное сообщество поддерживало идеи исключительности лиц "белой расы". По данным УФСБ основной задачей группировки было выдворение лиц неславянской национальности за пределы Омской области и Российской Федерации.

Отмечается, что у сообщества скинхедов имелась четкая иерархическая система со строгими правилами поведения и конспирации.

В отношении двух участников группировки также возбуждены уголовные дела о разжигании межнациональной ненависти и реабилитации нацизма.