В Новгородской области возбудили уголовные дела из-за пожара в колонии

В Новгородской области факту пожара в исправительной колонии № 4 в Валдае, где погиб осужденный и еще несколько человек пострадали, возбуждены два уголовных дела по статьям 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности гибель человека) и 293 (халатность) УК РФ. Об этом сообщает СК по Новгородской области.

По данным следствия, 6 декабря 2021 года в штрафном изоляторе колонии, где содержались 29 заключенных, произошло возгорание из-за поджога матрасов. После того, как огонь был потушен, в одной из камер нашли тело погибшего 27-летнего мужчины. Ещё четверо заключенных были отправлены в больницу.

Как ранее сообщили в региональном СК, один из осужденных признался в умышленном поджоге.

Следователи предполагают, что ЧП произошло из-за того, что руководство колонии не соблюдало требования пожарной безопасности.

Сейчас продолжаются допросы свидетелей, в том числе представителей администрации колонии и осужденных. Анализируются документы, регламентирующие пожарную безопасность в учреждении. Расследование уголовных дел продолжается.