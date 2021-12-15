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15.12.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

В Калмыкии рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП

Текст: Николай Грищенко

В Калмыкии врачи проводят интенсивную терапию для спасения трех человек, уцелевших в ДТП, в котором погибли семь человек.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Как сообщают РИА Новости, пострадавшие в автомобильной аварии находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, что утром 15 декабря на 272-м километре трассы Астрахань - Ставрополь столкнулись легковые автомобили Hyundai Solaris и Toyota Vitz. Пять человек погибли на месте ДТП.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть более двух лиц". Ход расследования контролирует прокуратура республики.

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