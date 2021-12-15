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Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге завели дело после вооруженного ограбления банка

Текст: Татьяна Воробьева

Уголовное дело по статье "вооруженный разбой" возбудили после ограбления банка в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге ограбили банк

Напомним, накануне вечером, когда посетителей в офисе уже не было, туда пришел мужчина, вооруженный чем-то наподобие пистолета-ракетницы.

"Он пришел в ярость, когда одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Под угрозой убийства нападавший заставил открыть дверь другую работницу банка. Только тогда ему удалось заполучить деньги - около девяти миллионов рублей, порядка пяти тысяч долларов и более двух тысяч евро", - рассказал пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По счастливой случайности, никто в результате налета пострадал, хотя вероятность такая была: от выстрела в двери осталось отверстие, непосредственно за ней в момент нападения находились люди.

Сыщики изъяли вещдоки на месте преступления, составляют портрет злоумышленника, отрабатывают на причастность к случившемуся тех, кто склонен к такого рода правонарушениям.

Расследование продолжается, оно находится на контроле у руководства оперативных подразделений главка.

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