Рябков прокомментировал заявление о возможной отправке военных США в Европу

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США изучают возможность отправки военных в Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.

По словам Рябкова, подобные заявления Белого дома прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве и антироссийские фобии, а также подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми", передает РИА Новости.

Ранее дипломат заявил, что Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности, в частности не размещения в Европе систем вооружений, прежде запрещенных ДРСМД. Отсутствие реакции может привести к конфронтации. "Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим", - отметил замминистра. Он напомнил, что в настоящее время действует односторонний мораторий на размещение средств, прежде запрещенных ДРСМД в Европе, и Москва призывает США и НАТО присоединиться к нему.