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15.12.2021 10:54
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Риска распространения неизвестной болезни из Судана почти нет

Текст: Нина Егоршева

Роспотребнадзор исключил возможность распространения на территории России неизвестной смертельной болезни, случаи которой ранее были зафиксированы в Южном Судане. В том числе - по причине отсутствия прямого авиасообщения с этой страной, сообщили в ведомстве.

Фото: Getty Images
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"Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в штате Джонглей на востоке Южного Судана за последние несколько недель порядка 89 человек скончались от неизвестной болезни. Всемирная организация здравоохранения уже направила в Джонглей группу специалистов, которые должны в короткие сроки расследовать ситуацию. По первоначальной версии, речь могла идти о холере. Однако позднее эта информация не подтвердилась.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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