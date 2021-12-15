Роспотребнадзор: Риска распространения неизвестной болезни из Судана почти нет

Роспотребнадзор исключил возможность распространения на территории России неизвестной смертельной болезни, случаи которой ранее были зафиксированы в Южном Судане. В том числе - по причине отсутствия прямого авиасообщения с этой страной, сообщили в ведомстве.

"Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в штате Джонглей на востоке Южного Судана за последние несколько недель порядка 89 человек скончались от неизвестной болезни. Всемирная организация здравоохранения уже направила в Джонглей группу специалистов, которые должны в короткие сроки расследовать ситуацию. По первоначальной версии, речь могла идти о холере. Однако позднее эта информация не подтвердилась.