Россияне все чаще покупают праворульные автомобили

Эксперты проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом в России за первые три квартала 2021 года и определили долю праворульных моделей на рынке. Согласно результатам исследования "Авито Авто" (есть в распоряжении "РГ"), доля праворульных моделей на рынке автомобилей с пробегом в стране составила по итогам I - III кварталов 2021 года 6,82%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 1,59 процентных пунктов. В топ-3 самых популярных моделей праворульных автомобилей вошли Toyota Corolla, Toyota Alphard и Toyota Mark II.

Как отмечают эксперты, изменения правил ввоза праворульных автомобилей в Россию, вступившие в силу в 2020 и в 2021 году не помешали росту спроса и цен на такие модели на рынке автомобилей с пробегом.

Средняя стоимость праворульных автомобилей с пробегом в России по итогам прошедших трех кварталов 2021 года составила 286 000 рублей. Несмотря на то, что цена праворульных автомобилей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,3%, такие модели по-прежнему стоят в среднем дешевле леворульных на 15,9%. Продажи праворульных автомобилей с пробегом в прошедшие три квартала 2021 года выросли на 38,9% по сравнению с 2020 годом.

"С июля 2020 года выросли пошлины на ввоз праворульных автомобилей из-за рубежа, а с июля 2021 года были усложнены требования по сертификации при ввозе таких автомобилей. Эти изменения по сути не затронули алгоритмы эксплуатации и перепродажи праворульных автомобилей, ввезенных в Россию ранее.

С учетом общего тренда на повышение цен на авторынке, праворульные экземпляры с пробегом тоже дорожают, и владельцы таких авто могут воспользоваться моментом для выгодной продажи. Поскольку такие автомобили стоят в среднем дешевле леворульных, рост цен подталкивает потенциальных покупателей обратить внимание на такой вариант, несмотря на возможные сложности в будущем - например, при согласовании переоборудования транспортного средства", - отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики "Авито Авто".

Самые популярные модели праворульных автомобилей: топ-10

По данным сервиса, первую строчку в рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей с правым рулем по итогам прошедших трех кварталов 2021 года занимает Toyota Corolla. Средняя цена праворульных автомобилей этой модели составляет 170 000 рублей, а ее доля в продажах в сегменте превышает 2,5%.

На второй позиции - минивэн Toyota Alphard. Востребованность праворульных автомобилей этой модели с пробегом в 2021 году выросла: еще в 2020 году Toyota Alphard занимала седьмое место по востребованности в сегменте праворульных авто. Средняя цена праворульных автомобилей Toyota Alphard составляет 500 000 рублей - на 4,2% больше чем в прошлом году.

Третье место в рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом праворульных моделей занимает Toyota Mark II (средняя цена - 270 000 рублей), четвертое - Honda Fit (средняя цена - 325 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров в сегменте Toyota Vitz со средней ценой в 281 000 рублей.

Не только на Дальнем Востоке и в Сибири: где наиболее активно покупают праворульные автомобили

В дальневосточных и сибирских регионах доля праворульных моделей на рынке автомобилей с пробегом в силу географических причин значительно выше, чем в среднем по стране.

Так, например, в Хабаровском крае доля праворульных авто в продажах на рынке автомобилей с пробегом по итогам прошедших трех кварталов 2021 года составила 86,77%, в Амурской области - 79,04%, в Якутии - 57,93%, в Иркутской области - 43,64%, а в Новосибирской области и Красноярском крае - 31,91% и 30,99%, соответственно.

Однако, более высокая чем в среднем по стране доля продаж праворульных автомобилей на рынке а/м с пробегом также зафиксирована в некоторых регионах Южного федерального округа. Например, в Краснодарском крае - 10,26%, а в Курганской области - 8,21%.