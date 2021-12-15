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Российский нейтронный телескоп обнаружил на Марсе гигантский ледник

15.12.2021 / 21:05
Данные, полученные российским нейтронным телескопом ФРЕНД на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016, показали необычайно высокое содержание воды на дне каньона Долина Маринера вблизи марсианского экватора.

Как сообщили в ИКИ РАН, каньон был открыт в 1971 году. Он простирается на расстояние около 4500 км и имеет глубину до 7 км. Площадь покрытой ледником поверхности составляет около 41 000 кв. км. Это более чем в два раза превышает площадь Ладожского озера - крупнейшего пресноводного водоема Европы.

Фото: iStock
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Ученые полагают, что в ходе эволюции планеты каньон мог эпизодически наполняться водой. Сейчас на его склонах наблюдаются оползни и протоки, лишь косвенно свидетельствующие о продолжающихся гидрологических процессах. Вывод о присутствии на дне каньона воды в виде ледника должен быть проверен в будущих марсианских экспедициях. В условиях современного Марса существование ледника вблизи марсианского экватора требует особых условий освещенности, давления и температуры. Такие условия могут иметь место только на дне глубоких ущелий. Ледник мог образоваться вместе с самим каньоном еще 2 млрд лет тому назад и состоять из древней замерзшей воды молодого Марса.

О чем это говорит? В древней мерзлой воде должны присутствовать растворенные в ней минеральные соли и сложные химические соединения, образовавшиеся в ранние эпохи эволюции Марса. Кроме того, вода молодого Марса могла быть средой зарождения примитивной жизни, и ее реликтовые фрагменты могут сохраниться в леднике до настоящего времени.

Прибор ФРЕНД создан в ИКИ РАН в рамках государственного контракта с "Роскосмосом" для российско-европейской миссии ExoMars. Находясь на марсианской орбите, ФРЕНД измеряет потоки нейтронов от поверхности планеты, возникающее в результате ее бомбардировки галактическими космическими лучами. Так как энергетический спектр нейтронов зависит от концентрации атомов водорода в грунте, то его измерение позволяет довольно точно оценить концентрацию водорода в слое до глубины около 1 м, - поясняют специалисты.

Главная особенность телескопа ФРЕНД - возможность картографирования Марса с высоким пространственным разрешением, порядка нескольких десятков километров. Результат представленного исследования опубликован в журнале Icarus.

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