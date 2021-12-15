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15.12.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

С завода Ford угнали четыре новых спорткара

Текст: Григорий Гомельчук

Четыре сверхмощных спорткара Ford Mustang Shelby GT500 угнали прямо со сборочного завода во Флэт-Роке (40 километров от Детройта). Действие криминального сюжета в голливудском стиле происходило поздно вечером в воскресенье.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как сообщает Metro Detroit News на своей страничке в Facebook, в 22:25 один из Mustang протаранил ворота предприятия, открыв путь на волю еще трем машинам. Чуть позже два брошенных спорткара были обнаружены в 15 километрах к северу от завода, один из них был с разбитой передней частью.

Возможно, угонщикам пришлось бросить добычу из-за того, что в баках закончилось топливо - на заводе его наливают буквально на донышко. А может быть потому, что до прибытия к дилеру двигатели спорткаров работают в режиме ограниченной мощности - особо не разгонишься. Никаких подробностей на этот счет пока не сообщается. Еще два Mustang черного цвета до сих пор в розыске. Подозреваемых у полиции пока нет, как нет и видеозаписей момента угона, что по нынешним временам довольно странно.

Угнанные Ford Mustang Shelby GT500 находятся сегодня на самой вершине семейства Mustang. Под капотом спорткара установлен двигатель V8 объемом 5,2 литра, оснащенный турбонаддувом, который развивает чудовищную мощность 760 лошадиных сил. Цены на такие машины в США начинаются от 72 900 долларов (5 380 000 рублей).