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15.12.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Сколько грязи остается в моторе машины после слива старого масла

Текст: Юрий Зубко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, сколько грязи остается в двигателе машины после слива старого масла.

Фото: пресс-служба Renault
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"В процессе работы мотора в его масле, конечно, происходят определенные изменения. В масле появляются продукты износа двигателя - оно коксуется, расходуется пакет присадок.

Все продукты износа оседают в масляном фильтре, а также в поддоне картера, где скапливаются уж совсем тяжелые частицы износа. Но это в том случае, если в моторе начались уже совсем необратимые изменения. Кроме того, на деталях двигателя образуется нагар и прочие отложения, которые придают им благородный вид, но не лучшим образом сказываются на общей работоспособности.

Так что при смене масла обязательно меняем масляный фильтр. И в том случае, если мотор новый, а вы пользуетесь качественным маслом, соблюдая правильные интервалы замены, то проблем с появлением отложений обычно не возникает. В случае использования некачественного масла или при больших интервалах смены лубриканта в двигателе могут образовываться отложения, что может потребовать от вас использования различных промывочных присадок.

Кстати, определить необходимость их применения можно во время слива старого масла. Если из сливного отверстия после слива большей части масла начинает вытекать явно грязная субстанция, это значит, что в картере уже скопились продукты износа мотора, которые при заливке нового масла будут разноситься по мотору, выполняя роль абразива. И в этом случае использование моющих присадок уже не решит проблему и потребуется разбор силового агрегата, его дефектация и ремонт. Так что лучший способ избавиться от проблем с грязью в моторе - это использовать только качественное масло и вовремя его менять", - рассказал специалист.