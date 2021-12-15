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Рубрика: Экономика

СМИ: "Роснано" хочет признать кредитные договоры с банками недействительными

Текст: Алексей Рыбин

"Роснано" потребовало признать кредитные договоры с банками недействительными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы, имеющиеся в своем распоряжении.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
"Роснано" погасила 100% номинала одного выпуска облигаций

Как сообщает издание, "Роснано" намерено добиться признания недействительными нескольких договоров о кредитах под госгарантии на общую сумму почти в 55 млрд рублей во внесудебном порядке. Претензии направлены в "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и банк "Ак Барс".

"Роснано" считает, что эти организации нарушили их интересы.

"Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям "Роснано", - цитирует издание письмо компании.

В "Роснано" отмечают, что кредиты им выдавались только под госгарантии, но компания получала целевое финансирование, которое предполагало "венчурное инвестирование в сферу технологических проектов".

О долгах "Роснано" стало известно в ноябре, когда компания провела встречу с кредиторами и держателями облигаций, на которой обсуждались пути погашения задолженности. Как заявляли тогда в компании, сейчас есть возможность "выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев".

Позже в Минфине заявили, что возможность дефолта "Роснано" исключена.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Компании Госкорпорации Роснано

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