Специалист Минздрава: "Омикрон" скоро вытеснит "дельту"

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется в два-четыре раза быстрее "дельты". Очень скоро он с высокой вероятностью вытеснит этот штамм. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"Если у штамма есть преимущество распространения, а у "омикрона" оно точно есть - в два-четыре раза он лучше распространяется, чем "дельта", - то однозначно через какое-то время он вытеснит "дельту", это очень высокая вероятность", - сообщил Чуланов в эфире Первого канала.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков высказал предположение, что штамм "омикрон" может оказаться предвестником конца пандемии. По его словам, "омикрон" протекает легче и не так болезнетворен, как предыдущие варианты коронавируса.