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15.12.2021 15:12
Рубрика: Общество

Специалист Минздрава: "Омикрон" скоро вытеснит "дельту"

Текст: Нина Егоршева
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется в два-четыре раза быстрее "дельты". Очень скоро он с высокой вероятностью вытеснит этот штамм. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Человек одновременно может заразиться штаммами "дельта" и "омикрон"

"Если у штамма есть преимущество распространения, а у "омикрона" оно точно есть - в два-четыре раза он лучше распространяется, чем "дельта", - то однозначно через какое-то время он вытеснит "дельту", это очень высокая вероятность", - сообщил Чуланов в эфире Первого канала.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков высказал предположение, что штамм "омикрон" может оказаться предвестником конца пандемии. По его словам, "омикрон" протекает легче и не так болезнетворен, как предыдущие варианты коронавируса.

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