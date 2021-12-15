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Рубрика: Общество

Вирусолог Чумаков: "Омикрон" может предвещать окончание пандемии

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Омикрон"-штамм коронавируса может оказаться предвестником конца пандемии. Об этом заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков, сообщает "Интерфакс".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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По словам Чумакова, "омикрон" протекает легче и не так болезнетворен, как предыдущие варианты коронавируса.

"Этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что "омикрон" является предвестником уже конца пандемии", - сказал Чумаков.

Вирусолог считает, что даже несмотря на возможный рост заболеваемости "омикроном", тяжесть заболевания будет сходить на нет.

В настоящее время "омикрон"-штамм коронавируса выявили уже в 77 странах. В России зафиксировано 16 заболевших. Центр Гамалеи уже создал модификацию "Спутника V" под новый штамм.

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