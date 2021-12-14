"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах

Случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявлены в 77 странах. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов", - отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что "омикрон" подтвержден уже у 16 россиян. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев течения болезни не зафиксировано.

Во вторник Голикова также рассказала, что все 77 видов ПЦР-тестов, которые зарегистрированы в России, способны выявить "омикрон"-штамм.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".