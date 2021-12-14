Новости

Всего 167 военнослужащих перенесли COVID-19 в тяжелой форме 21:16
Лукашенко назвал главные требования к управленцам страны 21:06
В Лондоне задержали пытавшегося въехать на территорию парламента мужчину 20:57
Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших ковидом 20:56
Глава Минэнерго сообщил о компаниях, желающих экспортировать газ по трубе 20:34
В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год 20:05
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах 19:46
Цена газа в Европе превысила 1500 долларов впервые с октября 19:37
Поликлиники страны реорганизуют по единому стилю 19:35
Медведев призвал США не продвигать бездумно НАТО на восток 19:30
В "ЕР" предложили отменить налог на прибыль для сельских домов культуры 19:30
Как прошла Неделя российского интернета на ВДНХ 19:21
В Москве ребенок выпал из окна частного детсада 19:15
Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС 18:59
В Минске заявили, что судьбы мигрантов для Европы - лишь воображаемое поле боя 18:59
В Москве пройдет финал студенческого киберспортивного турнира "Битва за науку" 18:54
ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета 18:30
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
Собянин расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот 18:00
Девочка с "маской Бэтмена" вылечилась и уехала из Краснодара на родину 18:00
В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий 17:50
Новокузнецк стал лидером по сокращению выбросов в атмосферу в 2021 году 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 19:46
Рубрика: Общество

"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах

Текст: Василий Кошкин
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявлены в 77 странах. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"

"Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов", - отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что "омикрон" подтвержден уже у 16 россиян. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев течения болезни не зафиксировано.

Во вторник Голикова также рассказала, что все 77 видов ПЦР-тестов, которые зарегистрированы в России, способны выявить "омикрон"-штамм.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Общество Здоровье В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
"Санитарный щит" на границах России начнут ставить с января
Голикова: Данные о медотводе включат в ковид-сертификат
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии