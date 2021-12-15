Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск

Бюро Интерпола на Украине отказалось объявить в международный розыск бывшего прокурора Крыма, а ныне посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Об этом говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос издания "Украинские новости".

"Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", - говорится в ответе.

Отказ объявить Поклонскую в международный розыск вызван тем, что это будет противоречить статье 3 Устава Интерпола, которая гласит, что организации запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую, которую на Украине подозревают в государственной измене.