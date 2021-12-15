В Минске новогодние ели засияли праздничными огнями

Глядя на зеленую хвою нарядных зимних красавиц на улицах белорусской столицы, на которых в среду словно по взмаху волшебства зажглись огни новогодних елей и уже пламенно торжествует праздничная иллюминация, почему-то одновременно прилетают на память, как птицы, любимые аккорды народного композитора Игоря Лученка.

Дело в том, что в Минске церемонию включения рождественских огней провели по традиции возле главной елки на Октябрьской площади. Именно здесь и нам столько раз приходилось вместе с Эверестом национальной культуры и задушевным песенным маэстро пересекаться по важным событиям, а то бывало и по абсолютно тривиальным пустякам.

И сегодня манящие аккорды музыкального лирика, и после прощания с ним, все еще только ожидают откровений, как однажды признался "СОЮЗ", равных по масштабу литературным портретам Горького или Моруа. Хотя национальные критики уже успели подобрать и эпиграф к бестселлеру наступающего года, предпослав ему крылатые строки Алексея Толстого: "Умом и сердцем чист и светел".

Кстати, рядом с праздничным деревом красуется световая фигура лошади, саней и нескольких маленьких елочек. "Были в Красном костеле, смотрели спектакль на белорусском языке. А потом пришли с классным руководителем и воспитательницей сюда. Мне здесь нравится. Я вообще Новый год люблю. Здесь все празднично, елка красивая и сияет", - поделилась эмоциями восьмилетняя школьница.

Конечно, время стремительно, но и безгранично в своей памяти. Поэтому без песен Лученка, на мой взгляд, трудно представить и под Новый год современную музыкальную жизнь Союзного государства. Они, словно камертон, получают отзвук в сердцах миллионов поклонников, излучая добро, свет и любовь. Из партитуры белорусского гения формировались репертуары знаменитого оркестра Финберга, ансамбля "Песняры" и "друга, товарища и брата", как любил называть Иосифа Кобзона Игорь Михайлович.

Стоит напомнить, что даже в интервью с наседающей прессой композитор старался быть предельно прямолинейным. Вот и на вопрос о своем представлении музыкальных истоков, даже о рождественских предпочтениях он только скромно разводил руками: "Музыка - такая же тайна, как и женщина". Но при этом, повинуясь законам мужской солидарности, он кинжально реагировал на проявление черствости, несправедливости или жестокости в любое время года…

А сегодня сияющие праздничные ели - словно камертоны - настраивают на гармонию жизненного просветления различные уголки белорусской столицы. Их более трех десятков - лесных красавиц, которые украшают проспекты и площади Минска, и у каждой, как в мелодиях белорусского композитора, свои неповторимые мелодичные узоры. Возле Дворца спорта, например, зимняя сказка декорирована в серебряно-фиолетовых тонах, площадь Государственного флага украшает ель в национальных цветах, а вблизи поседевшей от времени ратуши появится композиция из фрезерованных изящных деревьев разной величины, которые будут подсвечены всеми цветами радуги.

Знатоки ожидают, что к новогодним торжествам в белорусской столице появятся и новые объемные световые конструкции и тематические фотозоны. А сказочные узоры и былинные герои в сопровождении лирических мелодий любимых авторов будут дополнять гармонию праздничных откровений.