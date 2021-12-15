В Словении выявлены первые случаи заражения "омикрон"-штаммом

В Словении медики выявили четыре первых случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом во вторник сообщило Словенское агентство печати, ссылаясь на начальника лаборатории диагностики вирусных инфекций Мирослава Петровца.

По его словам, в ходе последнего тестирования были обнаружены образцы, проанализировав вирусный геном которых, специалисты пришли к выводу, что речь идет о штамме "омикрон", пишет ТАСС. Эксперт добавил, что образцы были взяты в период с 29 ноября по 6 декабря у жителей центрального региона Словении.

Петровец подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 является единственной возможной защитой, которая позволит "жить относительно нормальной жизнью", в том числе, в предстоящие праздничные дни, а также поможет успешнее справиться с новым штаммом.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что случаи заражения "омикрон"-штаммом выявлены уже в 77 странах мира. Он отметил, что "омикрон" распространяется такими темпами, которые специалисты не видели у каких-либо других вариантов коронавируса.