"Власть пса": под гнетом мужественности

Вначале может показаться, что перед нами вполне типичная история про тяжелую, но веселую жизнь ковбоев, приправленную скачками на лошадях и пьянством в местном трактире. Однако довольно быстро становится понятно, что фильм Кэмпион - не классический вестерн. Режиссера интересуют не погони и перестрелки, а бескрайние поля Монтаны и достаточно фолкнеровский сюжет о постепенном умирании старого мира. Отдельного упоминания заслуживает операторская работа Эри Вегнер ("Девушка по вызову", "Леди Макбет"), умудрившейся охватить не только все пространство засушливых равнин, но и каждый их составной элемент - колоски пшеницы, мирно снующие стада коров и поднимающиеся клубы пыли. Однако не дайте этим умиротворяющим картинам обмануть вас. "Власть пса" - мрачный, тягучий фильм, и это заслуга в том числе композитора Джонни Гринвуда ("Мастер", "Спенсер"). Благодаря его мелодиям даже самые светлые и интимные эпизоды ленты наполняются тревожными нотками, которые намекают: за кажущимся покоем скрывается невидимая угроза. Именно в такие моменты понимаешь, что главные герои - не властители над близлежащими холмами, а их пленники.

Джордж - неплохой человек, но он абсолютно не вписывается в ковбойское братство. Фактически женитьба и постоянная занятость делами стали для него единственной возможность спрятаться от опостылевшего мирка фермы. Его жена, Роуз, несчастная женщина, остро ощущающая свою ущербность по сравнению с местной "интеллигенцией". Единственная ее отдушина - сын, но и он перестает спасать, когда издевательства шурина с каждым днем становятся все изощреннее. Тогда в ход начинают идти припрятанные тут и там бутыли с алкоголем. Джесси Племонс и Кирстен Данст блестяще справились со своими образами, но и они меркнут на фоне Бенедикта Камбербэтча, который, возможно, исполнил одну из лучших ролей в своей карьере. Ему досталась партия "настоящего мужика". Довольно странный выбор центрального героя для постановщицы, которую всегда больше интересовали женские персонажи. И по началу Фил воспринимается как карикатура на ковбоя: упоение своей мужественностью, бравирование грубостью и в довершение всего - широкие кожаные штаны с банджо в придачу. Однако Кэмпион за этой горой маскулинности видит совершенно другого человека - тонко чувствующего, отчасти ранимого и когда-то любившего кое-кого. Последнее - это табу для Фила, которое он пытается всеми силами скрыть, что оказывает влияние на его отношения с людьми. Всех троих персонажей объединяет то, что под гнетом обстоятельств и устоявшихся норм они не могут принять себя такими, какими являются на самом деле. И пока одни добровольно изолируются от всех, другие - подавляет все чувства и желания, "даруя" миру неприкрытую агрессию.

Особняком стоит Питер - пожалуй, самый интересный персонаж картины. Субтильный, постоянно что-то мямлящий и не отходящий от матери. Если к этому добавить любовь к созданию бумажных цветов и сдержанный плач, когда одно из "творений" бесцеремонно сжигают, то на выходе получается неприглядная картина, которой можно смело ставить диагноз - "маменькин сынок". Но этот же человек может спокойно сломать шею кролику, если того требует необходимость. Через отношения Питера и Фила, похожих и непохожих одновременно, раскрывается одна из важнейших тем фильма - в чем сущность мужества? Вначале можно вполне определенно ответить на этот вопрос, руководствуясь укоренившимися представлениями о настоящих мужчинах, однако вторая половина ленты подвергает сомнению подобную уверенность. Название картины взято из псалма царя Давида, который полностью звучит так: "Избавь от меча душу мою, и жизнь мою - от власти пса". Библейский тон превращает историю в подобие притчи, а центральная тема мужества трансформируется в риторический вопрос - кто по-настоящему силен: человек, который противопоставляет ударам судьбы терпение и сдерживание себя, тем самым уподобляясь псу, или тот, кто готов убить этого пса, решая тем самым все проблемы и делая жизнь близких лучше?