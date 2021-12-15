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15.12.2021 07:08
Рубрика: В мире

Во Франции выявлено рекордное за 8 месяцев количество заражений COVID-19

Текст: Максим Макарычев

Во Франции выявлено рекордное количество заражений COVID-19 за восемь месяцев. Во вторник было зарегистрировано 63 405 новых случаев, что является самым высоким показателем с апреля, когда было зафиксировано почти 85 тысяч заболевших, отмечает издание 20 minutes, ссылаясь на данные министерства здравоохранения.

Фото: Christopher Black / World Health Organization / AFP
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Больницы во Франции продолжают принимать все большее количество новых пациентов: 1662 (против 1505 в понедельник), из них 362 помещены в отделения интенсивной терапии. За сутки в стране зарегистрировано 158 летальных исходов. Всего с начала пандемии во Франции от COVID-19 скончались более 120 800 человек.

Тем временем 77,6 процента французов получили хотя бы одну дозу вакцины, 76,1 процента граждан страны сделали две прививки. Вакцинация детей из группы риска, у которых могут развиться серьезные формы COVID-19, начинается во Франции 15 декабря.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила во вторник вечером, что новый вариант коронавируса "омикрон" распространяется по миру беспрецедентными темпами. Случаи сильно мутировавшего варианта подтверждены уже в 77 странах. Специалисты выразили обеспокоенность, что для решения этой проблемы страны мира предпринимают недостаточно усилий.

Между тем

По другую сторону Ла-Манша британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о новых ограничениях: ежедневные тесты для выявления контактов инфицированных, удаленная работа, ношение маски в помещении и обязательное прохождение проверки здоровья на крупных мероприятиях. Эта последняя мера, особенно критикуемая депутатами консервативного большинства, считающими ее вредной для экономики, в итоге была принята 369 голосами против 126 в британском парламенте.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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