Во Владикавказе появится первый в России ЦОД на отечественном ПО

В Москве завершилось техническое тестирование решений для создания первого в России центра обработки данных (ЦОД) с использованием преимущественно российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплектов. ЦОД будет построен во Владикавказе - реализация первой линии запланирована на первый квартал 2022 года.

Реализация проекта планируется с привлечением средств льготного кредитования в рамках программы Минцифры. Обязательное условие для получения кредита со сниженной процентной ставкой - более 70% затрат должно быть направлены на приобретение российских решений.

Центр обработки данных "Кавказ" соответствует современным международным стандартам (TIER III) и будет предоставлять услуги как государственным, так и частным заказчикам.

"Центр обработки данных "Кавказ" может стать хорошим примером импортозамещения: доля затрат на российские ИТ-решения составляет более 70%, при этом ЦОД полностью соответствует современным международным стандартам хранения и обработки данных. Инфраструктура центра может стать основой для предстоящей масштабной цифровизации субъектов Северо-Кавказского федерального округа", - заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

"При разработке проекта мы детально изучили весь рынок специализированных программных решений - как российских, так и зарубежных - и выбрали отечественные. Мы используем систему хранения "Аэродиск", вычислительные ресурсы развернуты на серверах компании "Норси-Транс" и "Гравитон" с использованием российской системы виртуализации "Тионикс". Тестирование показало высокую эффективность и работоспособность российских программных продуктов", - подчеркнул управляющий партнер ЦОД "Кавказ" Валерий Ревазо