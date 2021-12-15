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15.12.2021 16:55
Рубрика: Общество

Вылов млекопитающих для дельфинариев предлагают запретить

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесены поправки о запрете на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, то есть для дельфинариев и океанариумов.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

О внесении сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, которого цитирует ТАСС. Он напомнил, что на пленарном заседании был принят закон о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных. В продолжение этой темы внесен новый проект.

Фото: Центр спасения дельфинов "Дельфа"
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Авторы инициативы напомнили, что ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека поддержал идею такого запрета.

В качестве одного из аргументов инициаторы приводят рост популярности дельфинотерапии, что, по их оценке, может представлять угрозу для здоровья людей из-за возможности заражения инфекциями.

Парламентарии уверены, что запрет приведет к тому, что дельфинарии, морские цирки и т.п. не смогут пополняться животными, отловленными в природной среде. Однако инициатива не запрещает пополнение рожденными в неволе особями.

Вопрос приобрел особенную актуальность в связи с событиями, связанными с "китовой тюрьмой": в октябре 2018 года было выявлено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух.

Ранее внесение проекта было анонсировано на пленарном заседании ГД. Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился, что подобный закон следует рассмотреть. "Ради развлечения нельзя истязать животных и морских млекопитающих", - уверен он.

Общество Природа Законодательная власть Госдума

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