Байден выдвинул дочь Кеннеди на пост посла в Австралии

Президент США Джо Байден выдвинул дочь экс-президента Джона Кеннеди - Кэролайн - на пост посла в Австралии, а фигуристку Мишель Кван - на пост посла в Белизе. Такую информацию распространил Белый дом.

Как отмечает РИА Новости, послы США в большинстве случаев являются политическими назначенцами, а не карьерными дипломатами. Их кандидатуры утверждает сенат.

Кэролайн Кеннеди было почти шесть лет, когда ее отец, президент США Джон Кеннеди, был застрелен в Далласе. Кэролайн известна как юрист, политик и благотворитель. В 2013-2017 года она была послом США в Японии. О планах Байдена назначить ее послом стало известно еще весной этого года.

Мишель Кван является пятикратной чемпионкой мира в одиночном фигурном катании, она также бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр. В прошлом она занимала неофициальную должность посла США по общественной дипломатии.