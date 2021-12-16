Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов

Цены на газ в Европе резко поднялись выше 1700 долларов за тысячу кубометров, а потом стремительно упали ниже отметки в 1600 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В четверг вечером были взяты две планки - сначала газ поднялся выше 1600 за тысячу кубометров, а вскоре цена уже перевалила за отметку в 1700 долларов. Уже спустя несколько минут цена резко упала, а к закрытию торгов опустилась до отметки в 1595 долларов.

Таких высоких цен не было с октября, когда был достигнут исторический рекорд в 1937 долларов. Существенный рост начался еще весной, за несколько месяцев стоимость фьючерсов поднялась с 250-300 долларов до почти двух тысяч. После достижения пика цены резко снизились, но потом снова пошли в рост. Эксперты считают, что причиной сложившегося положения на рынке стало влияние разных факторов.