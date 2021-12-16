Цены на газ в Европе выросли до 1600 долларов

В четверг биржевые цены на газ в Европе по индексу хаба TTF в Нидерландах поднялись выше 1600 долларов - эта отметка не преодолевалась с начала октября.

Как свидетельствуют данные биржи ICE, тысяча кубометров газа с поставкой в январе к вечеру подорожала на 4,2% и торговалась по 1611 долларов. Накануне торги закрылись у отметки в 1444 долларов за январский фьючерс, по итогам прошлой недели цена закрепилась у отметки в 1200 долларов.

Газовый рынок в Европе остается весьма нестабильным уже много месяцев. После существенного роста цен в конце лета и начале осени был достигнут исторический максимум в 1937 долларов, а потом цены резко пошли вниз, к середине октября достигнув отметки в 750 долларов. Однако удержаться на этом уровне не получилось и рост возобновился.