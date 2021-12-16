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16.12.2021 21:04
Рубрика: Власть

Чижов: Процесс взаимного признания сертификатов между РФ и ЕС идет непросто

Текст: Екатерина Забродина

В постпредстве России при ЕС рассказали о том, как продвигается процедура взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Пока говорить о прорыве рано.

Фото: РИА Новости
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"Процесс идет непросто", - подтвердил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По его словам, остаются технические трудности.

"Можно объявить о взаимном признании, но главное, чтобы каждый считывающий QR-коды аппарат в ЕС считывал бы российские, а в России - не только в Москве, а по всей территории страны - считывал бы европейские. Так что это проблема не в меньшей степени техническая, чем организационная", - рассказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года.

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