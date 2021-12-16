В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"

По его мнению, сфера здравоохранения должна быть вне политики, это относится и к вакцинам. "Мы не должны обращать внимание на страну происхождения. Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения", - отметил Клюге. По его данным, все документы были подписаны РФПИ в минувшем октябре. До конца года досье будет направлено в головной офис ВОЗ.

"В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса", - выразил уверенность представитель ВОЗ.

Ранее о скором разрешении вопроса с сертификацией заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у России и ВОЗ разные стандарты. "Мы постепенно адаптируемся к этим требованиям. Они на всех распространяются. Мы надеемся на положительный результат этой работы", - подчеркнул он.

Тем временем в Центре Гамалеи заявили, что уже разработали модификацию вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон".