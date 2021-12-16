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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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В мире
16.12.2021 14:21
Текст: Юрий Когалов

В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

По его мнению, сфера здравоохранения должна быть вне политики, это относится и к вакцинам. "Мы не должны обращать внимание на страну происхождения. Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения", - отметил Клюге. По его данным, все документы были подписаны РФПИ в минувшем октябре. До конца года досье будет направлено в головной офис ВОЗ.

Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"

"В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса", - выразил уверенность представитель ВОЗ.

Ранее о скором разрешении вопроса с сертификацией заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у России и ВОЗ разные стандарты. "Мы постепенно адаптируемся к этим требованиям. Они на всех распространяются. Мы надеемся на положительный результат этой работы", - подчеркнул он.

Тем временем в Центре Гамалеи заявили, что уже разработали модификацию вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон".

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