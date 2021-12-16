Депутата Хубезова включат в состав оперштаба по борьбе с COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-премьер Татьяна Голикова договорились включить главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова в состав федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Нам важно, чтобы была коммуникация. Он сможет оперативно доносить нашу точку зрения до правительства и наоборот", - пояснил журналистам спикер Госдумы.

Законопроект о введении ковидных сертификатов для посещения общественных мест был принят Госдумой в первом чтении. После этого он будет повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.