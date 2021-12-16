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16.12.2021 07:22
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал способ остановить штамм "омикрон"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Ревакцинация всех, кто получил последнюю прививку или переболел коронавирусом в октябре, позволит остановить распространение среди россиян нового штамма "омикрон". Соответствующий пост врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: iStock
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"Я советую всем, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее, в начале-середине февраля ревакцинироваться", - заявил медик. Для ревакцинации Мясников предложил использовать "Спутник Лайт".

При этом Александр Мясников отметил, что альтернативы иммунизации нет. "И еще: если у вас тяжелые хронические болезни, вы на гормонах, у вас иммунодефицит - вам через 21 день после второго компонента "Спутника", нужен третий - под названием "Спутник-Лайт", - написал врач.

Напомним, что штамм коронавируса "омикрон" считается крайне заразным, так как один больной может заразить трех человек и был обнаружен почти в 80 странах мира. Отличить один штамм от другого помогут медицинские анализы, однако есть ряд симптомов, которые могут облегчить определение варианта вируса. Это утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, боль в мышцах и сухой, но несильный кашель.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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