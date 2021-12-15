Симптомы "омикрона": Как отличить заражение новым штаммом от "дельты"

Штамм коронавируса "омикрон", у которого вдвое больше мутаций в S-белке, чем у "дельты", уже считается крайне заразным (один больной может заразить 3-3,5 человека против 0,8 у "дельты") и был обнаружен почти в 80 странах мира. Точно отличить один штамм от другого помогут медицинские анализы, однако есть ряд симптомов, которые могут облегчить определение варианта вируса.

Так, несколько необычных симптомов заражения "омикрон"-штаммом - это утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, боль в мышцах и сухой, но несильный кашель. Врачи из ЮАР также отмечали такой частый признак, как специфическая боль по всему телу, которая может сохраняться вплоть до полного выздоровления.

В отличие от омикрона, заражение "дельтой" (этот штамм сейчас, наряду с оригинальным уханьским штаммом коронавируса, доминирует в Москве) характеризуется головной болью, болью в горле и насморком, то есть классическими признаками ОРВИ, пишет The Telegraph. Приложение ZOE tracker, разработанное Королевским колледжем Лондона, зафиксировало наиболее частые жалобы пациентов, такие как пульсирующая головная боль от умеренной до сильной сроком до пяти дней, которую сложно унять обезболивающими.

Во время первых трех волн заболеваемости коронавирусом 100% пациентов, госпитализированных в одно из крупнейших частных учреждений ЮАР, нуждались в кислороде. Текущая волна заболеваемости в ЮАР показывает, что в нем нуждаются только 10% пациентов в больнице, пишет британское издание. При этом в 90% случаях "омикрон" был выявлен случайно, то есть пациент обращался в клинику не из-за коронавируса.

В России пока единственный источник распространения "омикрона" - это граждане, прибывшие из ЮАР. Всего новый штамм в РФ подтвержден менее чем у двух десятков человек. Зараженных изолируют в обсерваторе, причем сразу на 14 дней. Поводом для проведения анализов и изоляции является наличие штампа в загранпаспорте о пересечении границы одной из десяти стран, с которыми Россия приостановила авиасообщение из-за опасности распространения "омикрона".

Пока что все зараженные на территории РФ переносят заболевание в легкой форме или даже без симптомов, часть заболевших была ранее привита, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Чтобы обезопасить себя и близких от заражения, врачи рекомендуют привиться полным циклом против коронавирусной инфекции. Если ранее вы болели COVID-19 или уже были привиты, то стоит пройти ревакцинацию одним уколом, если после последней вакцинации или после болезни прошло более полугода. По данным ученых, это должно привести к всплеску выработки антител, которые защитят от тяжелого течения болезни.