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Рубрика: В мире

Эксперт: Пациенты с "омикроном" жалуются на боль в пояснице и першение в горле

Фото: AFP/Jung Yeon-je Фото: AFP/Jung Yeon-je
Фото: AFP/Jung Yeon-je

Данные из Южно-Африканской Республики, где новый штамм коронавируса "омикрон" успел стать доминирующим, подтверждают, что он вызывает два неожиданных симптома. Об этом заявил доктор Райан Ноах, исполнительный директор крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По его словам, у пациентов с "омикроном" наблюдаются боли в пояснице и першение в горле. При этом они на 23 процента реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили "дельта"-штамм. К таким выводам эксперты пришли после анализа примерно 78 тысяч случаев "омикрона", передает РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph.

Отмечается, что чаще всего у пациентов с "омикроном" заболевание протекает в легкой форме, однако это не означает, что новый штамм менее опасен. Эксперты предполагают, что несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфицирования, так и вакцинации, "сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания".

Ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро сообщил, что есть достаточно информации, "очень ясно указывающей", что этот штамм "омикрон" распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня. Набарро считает, что речь идет об очень серьезной ситуации и только о самом начале "чрезвычайного ускорения" распространения болезни.

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