ВОЗ: Число заразившихся "омикроном" удваивается каждые 2-3 дня

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется с чрезвычайно высокой скоростью. Об этом сообщил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.

По его словам, в ВОЗ есть достаточно информации, "очень ясно указывающей, что этот штамм распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня", пишет "Интерфакс". Набарро считает, что речь идет об очень серьезной ситуации и только о самом начале "чрезвычайного ускорения" распространения болезни.

Набарро подчеркнул, что необходимо продолжать вакцинировать население. Кроме того, нужно сократить распространение вируса за счет минимизации социальных контактов всем людям без исключения. Он признал, что не знает, на сколько серьезной будет в дальнейшем ситуация с "омикроном", но призвал прислушаться к его словам.

Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен уже почти в 80 странах мира. Есть ряд симптомов, позволяющих отличить его от "дельты". Это утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, боль в мышцах и сухой, но несильный кашель. Врачи из ЮАР также отмечали такой частый признак, как специфическая боль по всему телу, которая может сохраняться вплоть до полного выздоровления.