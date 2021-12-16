ФАС проверит поставщиков электрооборудования, подозреваемых в сговоре

Специалисты Федеральной антимонопольной службы начали внеплановые выездные проверки поставщиков электросетевого оборудования в Москве, сообщили в ведомстве.

Как пояснили в ФАС, компании ООО "Евро-Атлас", ООО "Техническая Служба", ООО "Эверест-1", ООО "Инвестактивгрупп" и ООО "КомплекснаяЭнергоПоставка" подозревают в сговоре с целью поддержания цен на торгах, организованных для нужд дочерних компаний ПАО "Россети". Имеются материалы, указывающие на признаки картеля.

Ранее в ведомстве рассказали, что специалисты проконтролируют изменение стоимости коммунальных услуг и продолжат проводить мониторинг тарифов на услуги ЖКХ на регулярной основе.