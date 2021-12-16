"Газпром" не забронировал транзит через Польшу

"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу, передает РИА Новости со ссылкой на данные GSA Platform.

На 17 декабря предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров, однако "Газпром" не воспользовался этой возможностью. В этом году, после того, как закончился долгосрочный договор с Польшей на транзит газа, российская компания бронирует мощности через аукцион.

Газопровод "Ямал-Европа" является одним из основных маршрутов для поставок российского газа в Европу. Его протяженность превышает две тысячи километров. Трубы идут по России, Беларуси, Польше и Германии. Также поставки газа в Европу осуществляются по газопроводу "Северный поток" и путем транзита через Украину.

Как сообщалось ранее, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь.