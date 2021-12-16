Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что российские ученые в течение ближайших недель выскажутся о необходимости разработки вакцины от нового штамма коронавируса.

"Каждый раз, когда появляется новый штамм, наши ученые, разработчики вакцин, получая штамм, тестируют свои вакцины на эффективность. Эта работа сейчас ведется по штамму "омикрон", - сказала она, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах.

"Я надеюсь, что в ближайшие неделю-две наши ученые выскажутся по этому поводу", - заявила вице-премьер. "Если потребуется какая-то новая вакцина, она будет регистрироваться в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайной ситуацией", - добавила Голикова.