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16.12.2021 14:32
Рубрика: Экономика

Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона"

Текст: Галина Мисливская

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что российские ученые в течение ближайших недель выскажутся о необходимости разработки вакцины от нового штамма коронавируса.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Каждый раз, когда появляется новый штамм, наши ученые, разработчики вакцин, получая штамм, тестируют свои вакцины на эффективность. Эта работа сейчас ведется по штамму "омикрон", - сказала она, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах.

"Я надеюсь, что в ближайшие неделю-две наши ученые выскажутся по этому поводу", - заявила вице-премьер. "Если потребуется какая-то новая вакцина, она будет регистрироваться в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайной ситуацией", - добавила Голикова.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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