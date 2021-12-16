Яндекс.Лавка открыла собственную пекарню

Сервис начал выпекать хлеб под собственной торговой маркой "Из Лавки". Пекарню построили на территории распределительного центра в Москве, из которого каждое утро на локальные склады Лавки будут приходить поставки свежайшего хлеба. На первых порах сервис самостоятельно выпекает шесть видов хлебобулочных изделий, в дальнейшем ассортимент будет расширен.

Каждый день на производстве выпекают хлеб заварной, два вида багетов - "испанский" и с чесночным маслом, чиабатта, классический круассан и слойку с кленовым сиропом и орехом пекан. Срок годности продукции - 48 часов, за этот период сохраняется хрустящая корочка и все вкусовые характеристики.

Помимо хлеба, который сервис выпекает на собственном производстве, появятся и хлебобулочные изделия под СТМ, разработанные совместно с партнером. В ассортименте представлено более 10 видов разного хлеба - несколько видов чиабатты, багетов, а также ржаной и бездрожжевой хлеб. Вся упаковка для хлеба под собственного торговой маркой сделана из полностью перерабатываемых материалов, поэтому ее можно сдать в переработку.

Пока заказать выпечку из пекарни можно в части "Лавок" в столице, но совсем скоро планируется расширить доставку по всему городу. Доставка остального хлеба под собственной торговой маркой доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, при этом рассматривается возможность его продажи и в других городах присутствия.