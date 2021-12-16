Идеи новогодних подарков от Huawei

Уже не первый год подряд одними из наиболее желанных подарков на Новый год являются гаджеты. В этом году электронные устройства заняли у россиян третье место по популярности.

Для всех, кто хочет порадовать друзей и близких девайсами, сделать праздник приятным и запоминающимся, компания Huawei составила список полезных устройств, которые прослужат своим владельцам не один год и сделают их жизнь комфортнее и интереснее.

Фото: предоставлено Huawei

Смартфон Huawei nova 9 - для увлекательной съемки

Представленный в 2021 году свежий флагманский смартфон Huawei nova 9 обладает внушительными характеристиками и интересным дизайном. Тонкий и легкий корпус предлагается в звездно-голубом или черном цвете с защитой от скольжения и отпечатков пальцев. Экран с диагональю 6,57 дюйма имеет приятные для глаз закругленные рамки, а также частоту обновления 120 Гц - анимация в играх, скроллинг ленты и другие действия будут выглядеть максимально плавно и естественно, без рывков и подергиваний.

Основная камера Huawei nova 9 Ultra Vision имеет разрешение 50 МП и позволяет делать отличные фото даже в темноте, а при ярком солнце создает снимки без пересветов благодаря инновационному цветному фильтру RYYB. Специальный алгоритм XD Fusion Engine добавляет фотографиям четкости и детализации.

Фронтальная камера смартфона 32 МПснимает ролики в разрешении 4K, что может быть важно, например, для видеоблогеров. При записи видео есть возможность быстро переключаться между основной и селфи-камерой, а созданным контентом - быстро поделиться в соцсетях.

Емкая батарея поддерживает быструю зарядку на мощности 66 Вт, чтобы в течение нескольких минут пополнить заряд и обеспечить Huawei nova 9 энергией для стабильной автономной работы.

Cмартфон отлично вписан в экосистему Huawei - одним касанием к нему можно подключить беспроводные Bluetooth-наушники или планшет.

Ноутбуки Huawei MateBook 14 и MateBook 14s - для дома и работы

Фото: предоставлено Huawei

Портативный компьютер Huawei MateBook 14, работающий на процессоре AMD Ryzen 5 5500U, подойдет в качестве подарка тем, кому нужен практичный и удобный рабочий инструмент "на все случаи жизни". Он имеет долгое время автономной работы, тонкий, но прочный металлический корпус, а также экран FullView c рабочей поверхностью 90% и разрешением 2K для полного погружения - будь то просмотр фильмов или создание презентации. За работой с ним можно проводить много времени благодаря сертифицированной системе защиты зрения от синего излучения.

Фото: предоставлено Huawei

Оборудовать мощный и многофункциональный домашний офис поможет Huawei MateBook 14s - ноутбук, который узнает хозяина в лицо благодаря инновационной системе биометрической аутентификации, встроенной во фронтальную камеру. Экран Huawei MateBook 14s, поддерживает частоту обновления 90 Гц для плавной анимации, а также сенсорное управление - совсем как на смартфоне или планшете. Клавиатура получила название "космической" благодаря особо плавному и мягкому ходу клавиш, напоминающему приземление межпланетного корабля.

Батарея MateBook 14s поддерживает сверхбыструю зарядку - достаточно подключить его к розетке всего на 15 минут, чтобы добавить еще три часа работы. От полного заряда ноутбук работает целый день и даже может подзаряжать другие гаджеты.

Поддержка стандарта Wi-Fi 6 обеспечит быструю и удобную работу в интернете - сайты будут загружаться на максимальной скорости благодаря устойчивому и скоростному беспроводному соединению. Голосовая и видеосвязь будет комфортной с умной системой шумоподавления, отсекающей фоновые звуки.

Фото: предоставлено Huawei

Планшет Huawei MatePad 11 - для творчества и учебы

Легкий и компактный, с экраном 12,6 дюйма - это планшетный компьютер Huawei MatePad 11. Представленный летом 2021 года, он вобрал в себя практически все современные технологии. Среди них - стереозвук от Harman Kardon, поддержка клавиатуры Huawei Smart Magnetic Keyboard и стилуса Huawei M-Pencil.

Huawei MatePad 11 подойдет как геймерам благодаря поддержке высокой частоты обновления экрана 120 Гц и разрешению 2560x1600 пикселей, так и людям творческих профессий: при помощи стилуса легко создавать новые творения. В зависимости от силы нажатия на стилус Huawei M-Pencil могут активироваться разные вспомогательные функции, а линии появляются на экране так же быстро, как если бы их рисовали карандашом.

Планшет Huawei MatePad 11 долгоиграющий - от одного заряда аккумулятора он способен проработать до 14 часов. Кроме того, он может подзаряжать другие гаджеты при помощи обратной зарядки и заряжаться сам на высокой мощности с нуля до ста процентов чуть больше чем за два часа.

Планшету по силам практически любые задачи - игры, графика и так далее. А встроенные основная и фронтальная камеры на 13 и 8 МП позволяют делать качественные фотографии.

Фото: предоставлено Huawei

Умные часы Huawei Watch GT 3 - для здоровья, спорта и путешествий

Любители активного образа жизни, путешественники, меломаны - вот кому точно понравятся новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 с диаметром корпуса 42 или 46 мм. Легкие и прочные, стильные и автономные, они помогают оставаться в хорошей спортивной форме и улучшать свои показатели.

Huawei Watch GT 3 благодаря технологии TruSeen 5.0+ способны измерять не только пульс, уровень кислорода в крови SpO2, но и температуру кожи и качество сна, чтобы точнее определять состояние здоровья владельца. Несмотря на мощный вычислительный потенциал, они работают до двух недель (в версии 46 мм) и позволяют сохранить большое количество музыки благодаря двум гигабайтам встроенной памяти. Музыкальные треки могут проигрываться напрямую в беспроводных наушниках без использования смартфона.

Любители бега и профессиональные спортсмены оценят модель Huawei GT Runner, которая кроме всего прочего отслеживает уровень выработки молочной кислоты (лактатный порог), который помогает спортсменам определять прогресс в тренировках.

Фото: предоставлено Huawei

Huawei Watch Kids 4 Pro - для безопасности детей

Этот гаджет - одновременно радость для маленьких пользователей и залог спокойствия для их родителей. Huawei Watch Kids 4 Pro с высокой точностью определяют местоположение, используя спутниковые данные и искусственный интеллект, и могут присылать уведомление, если ребенок покинул "безопасную" зону.

Смарт-часы защищены от влаги, поэтому с ними можно плавать в бассейне, а специальное приложение подберет оптимальный режим тренировки и подсчитает активность. Расположенная над ярким 1,41-дюймовым экраном камера с разрешением 5 Мп позволит родителям быстро связаться с чадом по видеосвязи, а ребенку поможет сделать селфи с друзьями.

В канун Нового года для покупателей гаджетов Huawei в фирменном-интернет-магазине будут действовать скидки. Например, смартфон Huawei nova 9 можно купить на 8000 рублей дешевле обычной стоимости (цена действует после добавления товара в корзину), планшет Huawei MatePad 11 - на 5000 рублей. А флагманский ноутбук Huawei MateBook 14s будет продаваться со скидкой в 10000 рублей.

Кроме того, за покупки можно будет получить купоны. При сумме заказа от 50000 рублей покупатель получит купон на 2022 рубля, а к заказу на 30000 рублей прилагается купон на 1011 рублей. Купоны можно использовать при следующих покупках.