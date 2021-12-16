Истребители ВВС США прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"

Американские истребители F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО" в регионе. Самолеты приземлились на авиабазе в городе Кымпия-Турзий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление, опубликованное на сайте военно-воздушного командования альянса.

Отмечается, что итальянские истребители Eurofighter, американские и румынские ВВС будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО с 18 по 22 декабря. "Это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря", - говорится на сайте.

Ранее в декабре американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) зашел в румынский порт Констанца в рамках "запланированного визита". "В Черном море Arleigh Burke проводит обычные операции в целях обеспечения безопасности на море, а также стабильности в регионе", - сообщил Шестой флот ВМС США.