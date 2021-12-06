Эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) в воскресенье зашел в румынский порт Констанца в рамках "запланированного визита". Об этом говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

Это второй заход корабля в порт с момента его прибытия 25 ноября в Черное море. Ранее, 26-28 ноября, эсминец посетил Варну в Болгарии. "В Черном море Arleigh Burke проводит обычные операции в целях обеспечения безопасности на море, а также стабильности в регионе", - цитирует ТАСС заявление.

Напомним, 25 ноября Шестой флот заявил, что Arleigh Burke направлен в Черное море "в рамках обычного патрулирования". Отмечалось, что эсминец примет участие в операциях с другими странами НАТО. В Минобороны России сообщили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями американского корабля.

Эсминец, водоизмещением 6630 тонн, имеет на вооружении две пусковые установки Aegis (BIUS) - носовая на 29 крылатых ракет Tomahawk и кормовая - на 61 ракету. Корабль также имеет артиллерийское и минное вооружение.