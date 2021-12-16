Итоговая декларация "Восточного партнерства" не содержит упоминаний о России

В итоговом заявлении саммита "Восточного партнерства" не говорится ни о санкциях против РФ, ни о какой-либо "российской агрессии". В этой 24-страничной декларации нет вообще ни одного упоминания России, передает ТАСС.

В документе говорится о приверженности Европейского союза поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах. В заявлении также отмечается, что следующий саммит состоится в 2023 году и станет "первой вехой для оценки и анализа реализации нового поколения приоритетов и целей".

В Брюсселе 15 декабря состоялся шестой по счету саммит "Восточного партнерства" (ВП) - интеграционной инициативы, запущенной в 2009 году Евросоюзом и шестью странами постсоветского пространства (Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной) в целях углубления связей. Накануне саммита высокопоставленный представитель Евросоюза рассказал о его целях и задачах: "подтвердить, что ВП остается важным приоритетом в повестке Евросоюза", "выразить солидарность нашим партнерам и поддержать их в нынешние непростые времена", согласовать "новое будущее" интеграционной повестки к востоку от границ единой Европы.