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16.12.2021 12:32
Рубрика: В мире

Извержение на Канарах признают прекратившимся к Рождеству

Текст: Юрий Когалов

Вулкан на канарском острове Пальма прекратил извергать лаву, выбросы газов значительно сократились, подземные толчки стали практически неощутимыми. Эксперты полагают, что вулкан, который, кстати, так и не получил собственное имя, засыпает, однако прежде чем официально объявить об этом, хотят выждать несколько дней. Если тенденция сохранится, то уже к католическому Рождеству специалисты выступят с соответствующим заявлением, сделав таким образом местным жителям подарок к празднику.

Фото: Emilio Morenatti/AP
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Как отмечают эксперты, в последние дни не было признаков вулканической активности на поверхности, системы наблюдения "подтверждает признаки истощения процесса извержения". Конечно, исключать вероятность возобновления активности нельзя, однако впервые затишье длится уже несколько дней. "Чтобы иметь возможность сказать, что процесс извержения, начавшийся 19 сентября, завершен, регистрируемые и наблюдаемые данные должны оставаться на текущем уровне в течение 10 дней", - заявили специалисты.

Впрочем, режим чрезвычайной ситуации сохранится и после этого - ради безопасности граждан. Только за вчерашний день было зарегистрировано свыше 100 землетрясений, это больше, чем в предыдущие дни, но по своей силе они были слабее. Гораздо больше опасности представляют ядовитые газы, которые скопились за минувшие три месяца в подвалах, подземных стоянках, пещерах. Пока они не улетучатся, более семи тысяч человек, которые были эвакуированы из-за извержения, не смогут вернуться в свои дома.

Согласно последним данным, с 19 сентября вулкан уничтожил почти 3 тысячи зданий, 73 километра дорог и 369 гектаров посевов. Лава покрыла площадь в 1221 гектар. При этом размеры самого острова увеличились на 48 гектаров за счет лавы, попавшей в море.

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