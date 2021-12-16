Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.12.2021 12:06
Рубрика: Легковые авто

Как тормозить в гололед, чтобы не попасть в ДТП

Текст: Майя Бирюкова
Движение по скользкой заснеженной дороге требует от водителя высочайшего мастерства. От точности его действий зависит, сохранит ли автомобиль управляемость.
Фото: Пресс-служба Genesis Фото: Пресс-служба Genesis
Фото: Пресс-служба Genesis

Если резко нажать педаль тормоза при движении по обледеневшей дороге, то машину может развернуть. Это происходит потому, что одна сторона автомобиля будет замедляться быстрее другой. При отсутствии антиблокировочной системы машину может резко вынести на обочину, пишет aif.ru.

Фото: iStock
Вредно ли в морозы держать машину в теплом гараже

Если автомобиль оборудован ABS, уход в сторону будет заметен не так сильно. Но тормозной путь вырастет, поэтому высока вероятность наехать на препятствие. Важно тормозить не только педалью, но и двигателем.

Для этого необходимо перейти на пониженную передачу. Если автомобиль оборудован ручной коробкой, то на скорости 80 км/час нужно включить сначала четвертую, а через 10 секунд - третью передачу. Тогда скорость постепенно снизится до 40 км/час без торможения педалью. Это происходит за счет внутреннего сопротивления подвижных частей двигателя на оборотах 3-4 тысячи в минуту. Важно, что при этом способе торможения колеса не блокируются, поэтому управляемость автомобилем сохраняется.

При движении по обледенелой дороге лучше стараться поддерживать скорость на уровне 50-60 км/час и ехать на второй или третьей передаче. Тогда при езде по прямой машина должна себя вести достаточно стабильно.

Если машина оборудована АКПП, эффект торможения двигателем наступает медленнее, чем в случае с "механикой". Нужно включить принудительно сначала третью, а затем вторую ступень коробки. Рано и поздно машина снизит скорость до нужных 50-60 км/час.

Если автомобиль не оборудован электронными ассистентами, то можно попробовать прием, который называется "русская ABS". На педаль не нужно давить с одинаковым усилием. Представьте, что вы отбиваете ногой какой-то ритм. Именно так - то нажимая, то отпуская - нужно использовать педаль. В таком режиме колодки не будут намертво схватывать тормозные диски. Примерно так и работает электронная ABS, действуя за счет переменного понижения и нагнетания давления в тормозной системе.