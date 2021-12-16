Как тормозить в гололед, чтобы не попасть в ДТП

Движение по скользкой заснеженной дороге требует от водителя высочайшего мастерства. От точности его действий зависит, сохранит ли автомобиль управляемость.

Если резко нажать педаль тормоза при движении по обледеневшей дороге, то машину может развернуть. Это происходит потому, что одна сторона автомобиля будет замедляться быстрее другой. При отсутствии антиблокировочной системы машину может резко вынести на обочину, пишет aif.ru.

Если автомобиль оборудован ABS, уход в сторону будет заметен не так сильно. Но тормозной путь вырастет, поэтому высока вероятность наехать на препятствие. Важно тормозить не только педалью, но и двигателем.

Для этого необходимо перейти на пониженную передачу. Если автомобиль оборудован ручной коробкой, то на скорости 80 км/час нужно включить сначала четвертую, а через 10 секунд - третью передачу. Тогда скорость постепенно снизится до 40 км/час без торможения педалью. Это происходит за счет внутреннего сопротивления подвижных частей двигателя на оборотах 3-4 тысячи в минуту. Важно, что при этом способе торможения колеса не блокируются, поэтому управляемость автомобилем сохраняется.

При движении по обледенелой дороге лучше стараться поддерживать скорость на уровне 50-60 км/час и ехать на второй или третьей передаче. Тогда при езде по прямой машина должна себя вести достаточно стабильно.

Если машина оборудована АКПП, эффект торможения двигателем наступает медленнее, чем в случае с "механикой". Нужно включить принудительно сначала третью, а затем вторую ступень коробки. Рано и поздно машина снизит скорость до нужных 50-60 км/час.

Если автомобиль не оборудован электронными ассистентами, то можно попробовать прием, который называется "русская ABS". На педаль не нужно давить с одинаковым усилием. Представьте, что вы отбиваете ногой какой-то ритм. Именно так - то нажимая, то отпуская - нужно использовать педаль. В таком режиме колодки не будут намертво схватывать тормозные диски. Примерно так и работает электронная ABS, действуя за счет переменного понижения и нагнетания давления в тормозной системе.