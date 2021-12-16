Какие автомобили оказались не нужны угонщикам

Какие автомобили реже всего угоняют в России? Эксперты сервиса "Автотека" проанализировали данные отчетов за этот год и назвали модели, которые не особо популярны у угонщиков.

В рейтинг попали наиболее распространенные в России марки автомобилей. Среди иномарок массового сегмента наименьший процент угонов пришелся на Hyundai Matrix, Kia Picanto, Toyota Auris, Nissan Tiida и Micra, Volkswagen Golf и Tiguan, Renault Symbol, Mitsubishi Carisma, Chevrolet Spark и Ford Fiesta. Из отечественного автопрома угонщики реже всего связываются с Lada Kalina.

В премиум-сегменте меньше всего угонов пришлось на Mercedes-Benz A-класса, BMW 1 серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70, Land Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-Pace.

Также эксперты проанализировали, в каких регионах страны реже всего происходят такого рода преступления. Относительно низкий показатель по угонам в этом году был зафиксирован в Вологодской, Рязанской, Тверской, Тульской, Липецкой, Астраханской, Костромской и Калининградской областях, Алтайском крае, Башкортостане, Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Северной Осетии.

А вот наибольший процент угонов по регионам страны пришелся на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, Курскую, Иркутскую, Ростовскую, Нижегородскую, Воронежскую области, Краснодарский и Ставропольский край, а также Крым.