Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.12.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Какие автомобили оказались не нужны угонщикам

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Какие автомобили реже всего угоняют в России? Эксперты сервиса "Автотека" проанализировали данные отчетов за этот год и назвали модели, которые не особо популярны у угонщиков.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Не только Polo: назван лучший подержанный автомобиль до 500 тысяч рублей

В рейтинг попали наиболее распространенные в России марки автомобилей. Среди иномарок массового сегмента наименьший процент угонов пришелся на Hyundai Matrix, Kia Picanto, Toyota Auris, Nissan Tiida и Micra, Volkswagen Golf и Tiguan, Renault Symbol, Mitsubishi Carisma, Chevrolet Spark и Ford Fiesta. Из отечественного автопрома угонщики реже всего связываются с Lada Kalina.

В премиум-сегменте меньше всего угонов пришлось на Mercedes-Benz A-класса, BMW 1 серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70, Land Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-Pace.

Также эксперты проанализировали, в каких регионах страны реже всего происходят такого рода преступления. Относительно низкий показатель по угонам в этом году был зафиксирован в Вологодской, Рязанской, Тверской, Тульской, Липецкой, Астраханской, Костромской и Калининградской областях, Алтайском крае, Башкортостане, Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Северной Осетии.

А вот наибольший процент угонов по регионам страны пришелся на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, Курскую, Иркутскую, Ростовскую, Нижегородскую, Воронежскую области, Краснодарский и Ставропольский край, а также Крым.

#Lada #Toyota #Volkswagen #Hyundai