Когда появятся игрушки из вторсырья

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в 2023 году планирует начать разработку стандарта об экопроизводстве. Об этом заявила президент АИДТ Антонина Цицулина на XII Конгрессе индустрии детских товаров. Цицулина подчеркнула, что на упаковке надо будет указывать, что товар сделан из вторичных материалов.

Объем производства детских товаров в России за январь-сентябрь 2021 года достиг 284 млрд рублей, при том что за весь 2020 год производство составило 280 млрд рублей. Оценок, какую долю рынка могут занять игрушки, сделанные из вторсырья, пока нет.

"Вторичный пластик в игрушках возможен, но должна быть культура сбора и сортировки, поскольку у нас сейчас в переработку может попасть канистра из неперерабатываемых материалов. Кроме того, материал с содержанием вторичного пластика получается дороже, чем первичный материал. Всё это вызвано тем, что нет компаний, которые бы собирали и сортировали пластик, и получался бы материал нормального качества", - считает главный эксперт "Сибура" Денис Гербер.

Ранее стало известно, что закупать материалы для твердых и прорезиненных покрытий, урны и корзины для мусора, санитарно-гигиенические и бытовые бумажные изделия власти страны и регионов смогут только если они сделаны с использованием вторичных материальных ресурсов. Такие требования есть в проекте постановления правительства, размещенного для общественного обсуждения. В описании товара для закупки государственные и муниципальные органы должны с марта 2022 года указывать, что им нужны изделия, в которых есть вторичное сырье (или компоненты его переработки) и которые сами подлежат повторному использованию или переработке.