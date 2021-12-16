Когда россиян защитят от утечки персональных данных

Новости

Американским амфибиям запретили плавать 16:22
Росприроднадзор обнаружил более ста нарушений у нефтяных стивидоров 16:20
Пандемия коронавируса перестает влиять на деловую активность 16:18
ВЦИОМ: 42% россиян сделали прививку от COVID, еще 27% готовы ее поставить 16:16
Попова допустила последовательное распространение "омикрона" в России 15:57
Во Франции закрывают мечети 15:44
Захарова: РФ конструктивно отвечает на попытки Запада нагнетать обстановку 15:42
Попова назвала удовлетворительным состояние всех россиян с "омикроном" 15:37
СМИ: Елизавета II отменит предрождественский семейный ужин из-за "омикрона" 15:22
Голикова: Производители зарубежных вакцин не обращались за регистрацией 15:13
В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП 15:10
В Москве резко упадет атмосферное давление 15:01
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона" 14:53
Жители Беларуси оценили отношения с Россией 14:52
В Москве задержали группировку фальшивомонетчиков 14:46
Голикова не поддержала идею страховать "антиваксеров" от ковида по ДМС 14:40
В Ростове археологи обнаружили бутылку с посланием из 1901 года 14:39
Минстрой: Ввод жилья превышает показатели прошлого года на 25% 14:36
Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона" 14:32
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего" 14:32
В Центральной России похолодает до минус 35 14:25
Российские инспекторы начали проверку военного объекта в Норвегии 14:15
Попавший в больницу мэр Ярославля рассказал о своем самочувствии 14:05
Самая высокая концентрация антител после COVID-19 обнаружена у пожилых 13:56
Кабмин усовершенствует законодательство о садоводстве и огородничестве 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 15:17
Рубрика: Власть

Когда россиян защитят от утечки персональных данных

Текст: Владимир Емельяненко
Около 11 миллиардов персональных данных, по данным СПЧ, утекли за 2020 год. "Вал утечек растет, - говорит эксперт в IT-области Наталья Касперская, - у каждого человека больше чем один раз украли и продали его персональные данные".

Касперская настаивает на краже и продажах, так как, по данным Центробанка, 77% утечек приходится на инсайдеров - внутренних сотрудников, повинных в том, что в 2020 году у граждан с карт и счетов было похищено около 10 миллиардов рублей. Именно как кражу (статья 158 УК РФ и 13 АК РФ) и последующую продажу (так же статься 158 УК) и халатность (статья 293 УК) предлагает квалифицировать утечку персональных данных разработанный юристами и правозащитниками "Кодекс по защите цифровых прав и свобод". Правда, не в компетенции "Кодекса" назначение штрафов. Штрафы законом установлены мизерные: до 20 тысяч рублей с физических лиц и до миллиона рублей - с юридических.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Путин призвал навести порядок в вопросе утечек персональных данных

- Ситуация давит ожиданием, - комментирует член СПЧ и один из разработчиков "Кодекса" Игорь Ашманов. - "Кодекс" в целом разработан, проходит систему согласования и доработки в федеральном правительстве, ФСБ и Совете безопасности РФ. Оттачивание документа потребует примерно год-полтора, чтобы кодекс полноправно влился в систему российского законодательства.

Пока же правозащитники просят быть осторожными. Например, не давать в сеть персональные данные. Или на курорте, чтобы взять в прокат велосипед (лыжи и т.д.), надо дать ксерокопию паспорта и кредитную карту, которую блокируют на время проката. Потом люди удивляются: как более 30 миллионов персональных данных россиян, по данным РОЦИТ, утекли из Фейсбука в коммерческие структуры и к мошенникам. При этом 51% пользователей, по данным НИУ ВШЭ, не знают, как хранить не только данные почтового ящика или соцсетей, но и своих банковских карт, а 81% уверены, что "это автоматические делает государство".

Пока государство приняло закон о запрете на распространение персональных данных граждан без их согласия. Он вступил в силу 1 марта 2021 года. По закону пользователи могут сами выбирать, каким сайтам и на какой срок они разрешают использовать личную информацию. Люди могут потребовать от ресурса прекратить распространение своих данных. Если через три дня ресурс этого не сделает, человек вправе обратиться в суд. Однако сбор доказательств перекладывается на пользователя и обходится от 5 до 15 тысяч рублей, что не гарантирует отказа от защиты его прав.

- Нарушение хранения персональных данных, особенно иностранными платформами, закон переложил с потребителя на оператора, - говорит заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. - Они не все выполняют положения закона. Мы направили порядка 3 тысяч писем с такого рода нарушениями, но опять проблема: штрафы за несоблюдение закона от 1 до 10 миллионов мелкие компании разорят, а крупные их не заменят. Закон надо доводить.

Вагнер, особо подчеркнул, что в случае с иностранными IT-компаниями, например, гигантами - Facebook или Google, защита личной информации вовсе не гарантирована до тех пор, пока они не подчиняются российской юрисдикции.

Фото: РИА Новости
Необоснованный сбор персональных данных запретят

- Цифровые права людей пока есть на бумаге, а принятый закон и подготовленная СПЧ "Концепция по защите цифровых прав и свобод" - первый шаг к тому, чтобы человек был их хозяином, - убежден Игорь Ашманов. - Дальше надо ориентироваться на принятие "Концепции", которая вольется в закон, в виде поправок к нему. Другой ориентир - закон о приземлении иностранных платформ. Он вступит в силу в 2022 году, и даст право пользователю на отзыв своих персональных данных.

Эксперты СПЧ уверены в том, что надо искать досудебный формат удаления персональный данных по требованию их носителя - через закон. Когда в силу вступит закон о "приземлении" иностранных платформ, право удалять в досудебном порядке личные данные станет нормой. И тут важно, поэтапно упрощать закон для понимания людей, например, через "Концепцию по защите цифровых прав и свобод". Как шаг на этом пути, СПЧ предлагает отменить положение о том, что сетям "по умолчанию" можно использовать персональные данные.

Власть Безопасность Правоохранительная система

Главное сегодня

Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России