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16.12.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Когда вернутся скидки и акции на новые автомобили

Текст: Александр Чупров
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Несмотря на то, что машины постоянно дорожают и дешевле уже явно не станут, тем не менее имеет смысл не спешить с покупкой автомобиля, если в этом нет особой необходимости.

Фото: Istock
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Ведь в перспективе, когда производители все-таки смогут обеспечить дилеров нужным количеством машин, на рынок, очевидно, вернутся акции и скидки. Да и власти обещали в будущем году возобновить госпрограммы, по которым можно будет получить автокредит с субсидией от государства.

"Слово "скидки" в авторитейле надо забыть на ближайший год и выбрать для себя правильную модель поведения в данной ситуации. Если нужен автомобиль - надо покупать сейчас. Если есть возможность подождать или потребности в замене текущей машины нет, то надо подождать.

Скорее всего, после возобновления необходимых поставок рынок получит новый уровень балансирования, и мы вернемся к классической модели продаж со скидками и предложениями от дилеров и импортеров. Но тут надо понимать, что проблема с полупроводниками и другими комплектующими просуществует достаточно долго - думаю, до конца 2022 года, если ситуация по коронавирусным ограничениям будет смягчаться. А если нет, то мы будем наблюдать дефицит автомобилей гораздо дольше", - рассказал "РГ" генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.