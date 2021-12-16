Крашенинников назвал главные цели нового проекта закона о муниципальной власти

Новости

В Подмосковье приняли закон о бесплатной земле для фермеров 13:22
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года 13:22
Песков рассказал о перспективах контактов Путина и Зеленского 13:22
В Казани внедрили оплату проезда через мобильное приложение 13:22
Песков заявил о надежде на диалог Путина и Шольца 13:21
Нападающий "Вашингтона" Кузнецов не сыграет на Олимпиаде-2022 13:21
Расширен перечень лечебного питания для детей с орфанными заболеваниями 13:15
Удаленные медосмотры водителей могут разрешить в следующем году 13:14
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска 12:59
Дума приняла закон об объединении Фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков 12:57
В Удмуртии экс-сотрудника оборонного завода предостерегли от госизмены 12:57
Резиденты ОЭЗ заплатили в бюджет 229 млрд рублей 12:54
Суд наложил на Twitter и Meta многомиллионные штрафы 12:45
Президент Беларуси расставил точки в вопросе работы НКО 12:44
В 2022-2023 годах будет отремонтировано три тысячи школ 12:37
Извержение на Канарах признают прекратившимся к Рождеству 12:32
Фото: Прощание с режиссером Сергеем Соловьевым началось в церкви 12:32
В Ростовской области сняли запрет на развлекательные мероприятия 12:29
Петербург получил главную туристическую премию мира 12:28
Японский космический турист хочет вернуть с МКС ракетки для бадминтона 12:25
QR-код в профильном законопроекте могут назвать по-другому 12:24
Первую запись на сайте "Википедии" продали за 750 тысяч долларов 12:21
В России появился новый вид мошенничества с использованием колл-центров 12:11
В США объявили награду за информацию о сыновьях наркобарона "Эль Чапо" 12:09
Вышел первый русский постер экранизации игры Uncharted 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 12:42
Рубрика: Власть

Крашенинников назвал главные цели нового проекта закона о муниципальной власти

Текст: Татьяна Замахина
Главная цель законопроекта о муниципальной власти - упорядочить властные отношения, ведь для граждан важно, чтобы все ее уровни работали сообща. Об этом заявил "РГ" глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя внесенный в четверг документ.

Ранее Крашенинников и глава профильного комитета Совфеда Андрей Клишас предложили на рассмотрение Госдумы проект закона, который направлен на реализацию новых норм Конституции.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Новый федеральный закон сохранил статус-кво тюменской "матрешки"

Парламентарии, как объяснил Крашенинников, продолжают тем самым регулировать единую систему публичной власти. Он напомнил, что после обновления Конституции на федеральном уровне уже был принят ряд законов, которые как раз посвящены этой тематике. Это закон о правительстве, о Госсовете, также одобрены большие поправки в закон о Конституционном суде и другие законы. А накануне Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой закон о публичной власти в субъектах Федерации, напомнил глава комитета. "В этом законе, в числе прочего, прописывалось и взаимодействие с муниципальной властью - но в небольшом объеме, мы, как говорится, сделали мостики к этому уровню власти", - отметил он.

В новом же законе уже подробно раскрывается природа, содержание и механизмы работы муниципалитетов. То есть происходит достройка системы после принятия закона о региональной власти.

"Обращаю внимание на то, что мы внесли этот законопроект сразу после принятия предыдущего, ведь важно не терять темп и держать единую концепцию", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, вследствие одобрения инициативы останется множество норм, которые уже работают, однако предложено и немало новых. "Пожалуй, самое основное - вводится одноуровневая система местного самоуправления, - заявил Крашенинников. - В ее основе будет заложен принцип привязки к населению, а не к территории. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важно".

Кроме того, предложены отдельные нормы про представительные органы власти, про глав городов и администраций, в проекте прописываются их права, обязанности и, конечно же, ответственность. "Главное - чтобы граждане понимали, что происходит. И чтобы власти друг на друга не кивали", - обратил внимание глава комитета.

Одна из самых заметных норм - для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет. "Сейчас это регулируется по-разному, местными уставами, - уточнил депутат. - В законе о публичной власти в регионах мы тоже установили такой же срок полномочий - пять лет. Хотелось бы, чтобы для всей страны были установлены единые правила и чтобы не было спекуляций на тему длительности полномочий".

Он резюмировал, что как раз в целях повышения устойчивости системы и устанавливается единый срок.

Крашенинников также назвал цели норм, которые касаются повышения ответственности местных властей.

"Для граждан важно, чтобы власть работала сообща. Поэтому, если глава муниципалитета работает не очень хорошо по каким-то показателям, то губернатор сможет применить меры взыскания - предупреждение либо выговор, - заявил парламентарий. - Если же муниципальный руководитель не соответствует требованиям, установленным указом президента, то глава региона в ряде случаев будет вправе его отправить в отставку". Но это именно крайние случаи, подчеркнул он.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил с Валерием Зорькиным развитие законодательной системы

Глава комитета также анонсировал ключевое мероприятие по данной теме. "В Екатеринбурге пройдет большая конференция депутатов разных уровней, на которой пройдет обсуждение этого законопроекта. Это будет первая в России крупная его презентация", - отметил депутат.

Как ранее писала "РГ, законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления. Это должно устранить путаницу с распределением полномочий между регионом и муниципалитетом.

За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Регионы Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам
Захарова назвала "карикатурой" поддержку демократии на Западе
Депутат Госдумы: Медики выступают за принятие проекта о QR-кодах в I чтении
В Белом море провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
"Лента" договорилась о приобретении онлайн-ритейлера "Утконос"
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России