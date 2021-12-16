Крашенинников назвал главные цели нового проекта закона о муниципальной власти

Ранее Крашенинников и глава профильного комитета Совфеда Андрей Клишас предложили на рассмотрение Госдумы проект закона, который направлен на реализацию новых норм Конституции.

Парламентарии, как объяснил Крашенинников, продолжают тем самым регулировать единую систему публичной власти. Он напомнил, что после обновления Конституции на федеральном уровне уже был принят ряд законов, которые как раз посвящены этой тематике. Это закон о правительстве, о Госсовете, также одобрены большие поправки в закон о Конституционном суде и другие законы. А накануне Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой закон о публичной власти в субъектах Федерации, напомнил глава комитета. "В этом законе, в числе прочего, прописывалось и взаимодействие с муниципальной властью - но в небольшом объеме, мы, как говорится, сделали мостики к этому уровню власти", - отметил он.

В новом же законе уже подробно раскрывается природа, содержание и механизмы работы муниципалитетов. То есть происходит достройка системы после принятия закона о региональной власти.

"Обращаю внимание на то, что мы внесли этот законопроект сразу после принятия предыдущего, ведь важно не терять темп и держать единую концепцию", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, вследствие одобрения инициативы останется множество норм, которые уже работают, однако предложено и немало новых. "Пожалуй, самое основное - вводится одноуровневая система местного самоуправления, - заявил Крашенинников. - В ее основе будет заложен принцип привязки к населению, а не к территории. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важно".

Кроме того, предложены отдельные нормы про представительные органы власти, про глав городов и администраций, в проекте прописываются их права, обязанности и, конечно же, ответственность. "Главное - чтобы граждане понимали, что происходит. И чтобы власти друг на друга не кивали", - обратил внимание глава комитета.

Одна из самых заметных норм - для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет. "Сейчас это регулируется по-разному, местными уставами, - уточнил депутат. - В законе о публичной власти в регионах мы тоже установили такой же срок полномочий - пять лет. Хотелось бы, чтобы для всей страны были установлены единые правила и чтобы не было спекуляций на тему длительности полномочий".

Он резюмировал, что как раз в целях повышения устойчивости системы и устанавливается единый срок.

Крашенинников также назвал цели норм, которые касаются повышения ответственности местных властей.

"Для граждан важно, чтобы власть работала сообща. Поэтому, если глава муниципалитета работает не очень хорошо по каким-то показателям, то губернатор сможет применить меры взыскания - предупреждение либо выговор, - заявил парламентарий. - Если же муниципальный руководитель не соответствует требованиям, установленным указом президента, то глава региона в ряде случаев будет вправе его отправить в отставку". Но это именно крайние случаи, подчеркнул он.

Глава комитета также анонсировал ключевое мероприятие по данной теме. "В Екатеринбурге пройдет большая конференция депутатов разных уровней, на которой пройдет обсуждение этого законопроекта. Это будет первая в России крупная его презентация", - отметил депутат.

Как ранее писала "РГ, законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления. Это должно устранить путаницу с распределением полномочий между регионом и муниципалитетом.

За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач.