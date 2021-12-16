В Госдуму внесен проект закона о новой системе местного самоуправления

Авторами проекта выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Ранее те же авторы внесли на рассмотрение палаты новую версию закона об организации региональной власти, и она была принята парламентом. Новый документ продолжает развивать положения Основного Закона, принятие которых граждане ранее одобрили в ходе общероссийского голосования.

Внесенный законопроект является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране, заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников журналистам. По его словам, глобальной целью является создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны.

Уберут путаницу

Нормы проекта призваны устранить путаницу с распределением полномочий между регионом и муниципалитетом. С этой целью законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенций органов местного самоуправления.

При этом за городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач.

Новая система власти

Законопроектом четко прописывается структура местного самоуправления. Устанавливается, что оно осуществляется в городских и муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Иными словами, в основе организации власти на местах будет заложен принцип привязки к населению, пояснил Павел Крашенинников.

Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах.

"Общая структура органов местного самоуправления при этом остается неизменной", - уточнили в комитете. Она будет состоять из представительного органа, главы муниципального образования и местной администрации. Будет и возможность создания контрольно-счетного органа.

Только выборы

В качестве единственного способа формирования представительного органа муниципального образования устанавливаются выборы. При этом глава образования может быть избран как на муниципальных выборах, так и представительным органом муниципалитета.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет.

Ответственность мэров

Законопроект, кроме того, усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона.

Как пояснили в комитете Крашенинникова, одним из оснований для отставки главы образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Эти показатели закреплены указами президента РФ.

Глава региона вправе вынести предупреждение, объявить выговор за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.

Если глава муниципального образования избран местными депутатами из своего состава, то его полномочия прекращаются в случае досрочного роспуска представительного органа.

Ближе к населению

Соавтор Крашенинникова Андрей Клишас заявил, что проект направлен на создание гарантий благополучия граждан. Документ определяет единые принципы образования и деятельности органов местного самоуправления, их полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с иными органами, подчеркнул сенатор, которого цитирует РИА Новости.

По словам Клишаса, за счет перераспределения полномочий реализация законопроекта позволит повысить эффективность органов местного самоуправления и укрепит их финансовую обеспеченность.

"Значительная часть нагрузки ложится именно на органы местного самоуправления как уровня публичной власти, наиболее приближенного к населению", - заключил сенатор.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период.