Макрон не исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.

По его словам, страна почти подошла к моменту обязательной вакцинации, когда более 90 процентов тех, кто должен быть привит, уже привиты. "Вполне вероятно, что мы перейдем к регулярной ревакцинации", - цитирует ТАСС выступление Макрона.

Он отметил, что гипотетическая возможность включения прививки от коронавируса в список обязательных существует. В то же время он заявил, что необходимо будет следить за ситуацией в ближайшие недели. Макрон добавил, что вакцинация детей от 5 до 11 лет является желательной, но остается на усмотрение родителей, которых важно информировать об опасности распространения коронавируса среди детей.

Ранее сообщалось, что во Франции выявлено рекордное количество заражений COVID-19 за восемь месяцев. Во вторник было зарегистрировано 63 405 новых случаев, что является самым высоким показателем с апреля. Больницы во Франции продолжают принимать все большее количество новых пациентов.