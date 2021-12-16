Марина Лошак получила медаль Ордена за заслуги перед Отечеством II степени

В Большом театре прошла церемония награждения деятелей культуры и искусства - государственные награды вручила министр культуры Ольга Любимова. Всего были отмечены 32 человека. Вручение государственных наград от министерства культуры - добрая традиция, торжественная церемония проходит каждый год в Большом театре в декабре.

Министр отметила, что в сегодняшнее непростое время ведомство особенно ценит возможность лично наградить тех, кто этого заслуживает.

- Желаю вам беречь себя и новых творческих успехов, - сказала Ольга Любимова.

Ордена Дружбы удостоены артисты РАМТа Алексей Блохин и Евгений Редько, артист Московского цыганского театра "Ромэн" Роман Грохольский. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных Татьяна Беркуль, художник Виктор Ерохин, режиссер-постановщик Московского театра Олега Табакова Александр Марин, артистка электротеатра Станиславский Диана Рахимова, исполнительный директор Союза художников России Марина Рогатовская, заведующий кафедрой органа и клавесина Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Фисейский, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак.

Благодарственное письмо президента Российской Федерации получил директор Московского Художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман.

Полный список награжденных можно посмотреть на официальном сайте министерства культуры.