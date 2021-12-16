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16.12.2021 00:47
Рубрика: ПДД

Медосмотр водителей перед рейсом проведут дистанционно

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 286 (8637)
Общественная палата порекомендует Госдуме принять законопроект, согласно которому проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей можно будет дистанционно.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 9 декабря. Как пояснил один из его авторов, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, еще в 2017 году президент поручил разработать закон о телемедицине. В предложенном законопроекте не предлагается отказываться от традиционного медосвидетельствования.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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Просто у работодателя будет выбор: воспользоваться для проверки водителей обычным врачом или телемедициной. Напомним, что проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры обязаны все водители, которые перевозят грузы или пассажиров. В том числе и таксисты. Большие автопредприятия могут позволить себе содержать штат врачей для этих целей. Малым предприятиям приходится заключать договора на обслуживание.

Предрейсовый медосмотр водителя в Москве в 4 утра сможет провести врач из Владивостока

А индивидуальные предприниматели и вовсе могут покупать стопку путевых листов с печатью врача. Как считают большинство из тех, кто выступал в Общественной палате, телемедицина позволит, с одной стороны, упростить процедуру прохождения медосмотра. С другой стороны, прибор, в отличие от врача, не угостишь конфетами, не дашь ему взятку. При этом принимать решение - допускать водителя до управления или нет - будет все-таки врач. Но который находится по другую сторону экрана. Это, кстати, еще один плюс.

Ведь, когда надо провести предрейсовый медосмотр в Москве в 4 утра, с помощью телемедицины водителя может осмотреть врач из Владивостока. В стране работают водителями порядка 7 миллионов человек. Организовать предрейсовый осмотр каждого - довольно сложно. Поэтому и развита продажа путевых листов с отметками врачей о допуске. Развитие телемедицины позволит эту практику прекратить. Сейчас в экспериментальном порядке работает 15 комплексов, которые позволяют провести дистанционное медобследование. Оборудование есть даже на некоторых заправках в столице.